عمرو الحديدي: الشيبي وماييلي لن يرفضا عرضًا من الأهلي

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"بيراميدز يمتلك محمد الشيبي أفضل ظهير أيمن فب القارة الإفريقية، عدم تأثير بيراميدز فنيا برحيل إبراهيم عادل وغياب رمضان صبحي يدل على نجاح المدرب يورتشيتش".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"إيفرتون لاعب بيراميدز لم يصنع الفارق مع بيراميدز حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا:"من وجهة نظري لو محمد الشيبي أو ماييلي عرض عليهم الانتفال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سيوافقون بسبب اسم النادي الكبير".