عمرو الحديدي: الشيبي وماييلي لن يرفضا عرضًا من الأهلي

نشر في: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 10:42 ص | آخر تحديث: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 10:42 ص

تحدث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"بيراميدز يمتلك محمد الشيبي أفضل ظهير أيمن فب القارة الإفريقية، عدم تأثير بيراميدز فنيا برحيل إبراهيم عادل وغياب رمضان صبحي يدل على نجاح المدرب يورتشيتش".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"إيفرتون لاعب بيراميدز لم يصنع الفارق مع بيراميدز حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا:"من وجهة نظري لو محمد الشيبي أو ماييلي عرض عليهم الانتفال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سيوافقون بسبب اسم النادي الكبير".


