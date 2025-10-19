• ومستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في رام الله ونابلس ويحرقون مركبتين..



فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، شقة سكنية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قواته 10 فلسطينيين في حملة اقتحامات لأنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر شقة سكنية، في طوباس واقتحم عشرات المنازل، ونفذ تحقيقات ميدانية، قبل الانسحاب.

وداهم الجيش الشقة وسط طوباس، وأخلى منها سكانها، وزرع فيها المتفجرات، قبل تفجيرها، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المدينة، مساء السبت، بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشر في أنحائها، وأغلق مدخلها الجنوبي بالسواتر الترابية وننفذ عمليات تجريف في وسطها بحسب الوكالة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن الجيش الإسرائيلي احتجز عددا من المواطنين في المدينة، وأجرى معهم تحقيقات ميدانية.​​​​​​​

وعلى صعيد الاعتقالات، اعتقلت قوات إسرائيلية 6 فلسطينيين، بعد دهم منازل في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة، وبلدة بيتا جنوبًا، بحسب وكالة "وفا".

وفي سلفيت (شمال) اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بينهم النائب في المجلس التشريعي (البرلمان) عمر عبد الرازق، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، تبعًا لمصادر محلية.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين أحرق مستوطنون الأحد، مركبتين، وهاجموا بدعم الجيش قاطفي زيتون فلسطينيين، في محافظتي رام الله ونابلس.

وأوضح شهود عيان للأناضول أن مستوطنين هاجموا قاطفي زيتون في بلدتي المغير وترمسعيا شمال رام الله، ومنعوهم من إكمال عمليات القطف، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم بالقوة، وأضرموا النار في مركبتين.

ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا على مدخل بلدة ترمسعيا، ونفذ عملية تفتيش للمركبات، وفق الشهود.

وفي نابلس، أفادت "وفا"، بأن مجموعة مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في قرية روجيب شرق مدينة نابلس.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي روجيب مفيد دويكات، بأن عددًا من مستوطني مستوطنة "إيتمار"، هاجموا قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة شرقي القرية، وحاولوا منعهم من استكمال جني محصول الزيتون.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية سنويا خلال موسم جني الزيتون لاعتداءات يرتكبها مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي، ما يحول دون قدرة المزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات وإصابات، من الوصول لأراضيهم.

وعلى مدار عامين، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير.

كما تسببت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون.

وجاء ذلك في إطار تصعيد الهجمات الإسرائيلية في الضفة منذ 8 أكتوبر 2023 التي خلفت ما لا يقل عن ألف و54 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

وفي ذلك التاريخ، شنت إسرائيل ولمدة عامين، إبادة جماعية بدعم أمريكي، قتلت فيها 68 ألفا و116 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و 200 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت حوالي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية