تقديم 69 ألف خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة في مطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تقديم ٦٩ ألفا و٥٠١ خدمة طبية متنوعة، منذ انطلاق فعاليات حملة ١٠٠ مليون صحة خلال ١٨ يوما.

جاء ذلك خلال تفقده عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، موضحا أن الفرق الطبية المشاركة بحملة «١٠٠ يوم صحة»، قدمت ٨٠٠٥ خدمات من خلال عيادات تنظيم الأسرة، وبلغ إجمالى السيدات المنتفعات ٣١١٧، وعدد زيارات السيدات المنتفعات ٢٨٣٢.

كما بلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ٢٠٥٦ زيارة، وتطعيم ١٤٨٢٠ طفلا، وتقديم الخدمات ل٣٧٦٦ مواطنا من خلال القوافل الطبية، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي ل٣٣١٢٠ مواطنا، وتقديم ٩٧٩٥ خدمة لمبادرات الصحة العامة.

وأشار إلى تقديم ١٧٤٦ خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة, وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة ل٦٧٠ طفلا، فيما قدمت ٣١٣٢ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

بالإضافة إلى ٣٨٤ خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و٢٨٧ خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج