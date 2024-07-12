أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ارتفع بنسبة 5%، مشيرا إلى أنه أعلى بكثير من التوقعات.

وقال ميشوستين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "سنناقش اليوم الوضع الحالي في الاقتصاد، لا تزال الديناميكيات مرتفعة".،بحسب قناة"تي ار عربية"ألروسية اليوم الجمعة.

وأضاف: "في مايو تسارع النمو قليلا مقارنة بأبريل، إلى 5ر4% وإذا أخذنا بعين الاعتبار الإحصائيات لمدة خمسة أشهر، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 5% مقارنة بالفترة (السابقة) نفسها".

وتابع: "هذه النتائج أعلى بكثير من العام الماضي، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لإيقافنا".

وذكرت الجمارك الاتحادية الروسية أن المستوردين من الدول غير الصديقة خسروا على مدى عامين من العقوبات حوالي 21 تريليون روبل ( 5ر 256مليار دولار ) بسبب عدم حصولهم على البضائع الروسية.

وفي ذات الوقت، تمكنت روسيا من إعادة توجيه سلع بقيمة هذا المبلغ إلى دول أخرى وحصلت حتى على فائدة قدرها 5 تريليون روبل.

وتتعرض روسيا لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير عام 2022.