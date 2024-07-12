بشرى: فيلم أهل الكهف كبير وصناعه كبار

أشادت الفنانة بشرى بفيلم "أهل الكهف" المعروض حالياً في السينمات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت بشرى صورة لها مع بوستر الفيلم من السينما وعلقت عليها قائلة: "ليه لازم نشوف فيلم أهل الكهف؟ أنا مش هقدر أتكلم وأفسر كتير لأن الكلمة دلوقتي وهي حق أصبحت خطر على حياة الإنسان.

بغض النظر عن الفيلم حلو ولا لا أو يعجبك ولا لا، الخلاصة أنك لازم تروح تشوفه".

وأضافت: "أنا شخصياً عجبني فيه حاجات كتير وأحترم المجهود البصري وأداء الممثلين والملابس والموسيقى، بس الأهم من ده كله أنه مش معمول له نفس بروباجاندا الآخرين، يعني بالبلدي مش واخد حظ أخواته الكبار رغم أن الفيلم كبير وصناعه كبار، لكن هو نموذج للفرق بين الفيلم الأورجانيك والفيلم المصنوع جيد صحيح، بس صناعة الدعاية هي الأساس فيه".

ونوهت: "على صعيد آخر، دعم الفيلم ده يرجع أمجاد شبه دعم القطن المصري كده في أيام عزه قبل ما يبقى قطن فقط للتصدير.

لقد أصبحت السينما والفنان منتجاً للتصدير، فلو عندنا منتج محلي نجح ينافس في عز المقاطعة رغم افتقاده لبعض اللمسات السحرية بتاعة الإمبريالية ولزوم البروباجاندا، يبقى لزم ووجب الدعم، مش فقط لكينونة الفيلم نفسه أو لشخص صانعيه، بس للمصيبة اللي هتيجي بعد كده لو استمرت هذه الإيدولوجية، ألا وهي إما الفيلم يكون مصبوغ بصبغة البروباجاندا الإمبريالية أو كأنك يا أبو زيد ما غزيت".

واختتمت: "نفسي مرة نلحق البلا قبل وقوعه. والله العظيم بنشرب أزوزة محلي وتمام ولسه عايشين. ونقدر كمان نعيش من غير أزوزة خالص، فما بالك بقى لو كمان العمل متعوب عليه؟! مش هيبقى في قيمة مضافة لو ظل المنتج للتصدير يا متعلمين يا بتوع الـ...!!!"

ويضم فيلم "أهل الكهف" مجموعة من النجوم منهم خالد النبوي، وأحمد عيد، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، ومصطفى فهمي، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وريم مصطفى، ومحمد فراج. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.