 السفارة الصينية بأمريكا تطالب الولايات المتحدة بوقف تسييس القضايا الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الصينية بأمريكا تطالب الولايات المتحدة بوقف تسييس القضايا الاقتصادية

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 10:26 ص

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بنجيو: "كما هو الحال دائما، ندعو الجانب الأمريكي إلى اتباع مبدأ المنافسة العادلة والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتوفير بيئة نزيهة وعادلة، وغير تمييزية للشركات الصينية والأجنبية الأخرى".

ويأتي هذا البيان بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء شراء مجموعة "سويروي"، ومقرها الصين في فبراير 2020 لشركة "جوبيتر سيستمز"، ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة معدات سمعية بصرية.

وأمام الشركة 120 يوما لسحب استثماراتها في "جوبيتر سيستمز" ما لم تمنح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تمديدا لشركة "سويروي".

وكان إشعار في السجل الاتحادي قد ذكر بتاريخ 8 يوليو، أن الصفقة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.


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