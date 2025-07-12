شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي: أحد روّاد الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث

نعى الإمام الأكبر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور رفعت السيد العوضي، ‏أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، الذي وافته ‏المنيَّة اليوم، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ويذكُر الأزهر الشريف للفقيد الراحل أنَّه أفنى عمره في خدمة العلم والاقتصاد الإسلامي، وتدريسه لأجيال عديدة من طلاب وطالبات جامعة الأزهر وبعض جامعات العالم العربي والإسلامي، كما كان أنموذجًا في الجمع بين التخصُّص الأكاديمي والدراسة الشرعية، وقد أسهم بمشاركاته في العديد ‏من المجامع العلميَّة داخل مصر وخارجها، التي رسَّخت مفاهيم العدالة الاقتصاديَّة في ضوء الشريعة ‏الغرَّاء.‏

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه وزملائه، وإلى مجمع البحوث الإسلامية، ‏سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، ‏ويسكنه ‏فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبِّيه الصبر والاحتساب.