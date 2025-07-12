 السعودية: تنفيذ حكم القتل تعزيزا في إثيوبيين أدينا بتهريب المخدرات - بوابة الشروق
السبت 12 يوليه 2025 8:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

السعودية: تنفيذ حكم القتل تعزيزا في إثيوبيين أدينا بتهريب المخدرات

الرياض - (د ب أ)
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 6:56 م

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا باثنين من الجناة (إثيوبيي الجنسية) في منطقة نجران جنوب غرب، أدينا بتهريب الحشيش المخدر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم السبت، إن إثيوبيي الجنسية أقدما على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، مشيرة إلى أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهما حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

وبهذا الإعدام، يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 172 شخصا، بينهم امرأة، بعد أن نفذت حكم الإعدام العام الماضي بحق أكثر من 300 شخص، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك