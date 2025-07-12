تنطلق أولى الندوات الفكرية للدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في الخامسة مساء غد الأحد، في المجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، وذلك في إطار فعاليات المهرجان التي تقام هذا تحت شعار "في كل مصر"، وتُنظمها وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنطلق في الفترة من 20 حتى 6 أغسطس المقبل، ويتواصل البرنامج الثقافي للمهرجان بندوات فكرية ونقدية تسعى إلى فتح مساحات للحوار حول قضايا المسرح الراهنة.

يأتي برنامج الندوات لغد الأحد والاثنين المقبل كالتالي: يوم الأحد 13 يوليو الجاري، الندوة الأولى: "التغيرات الاجتماعية وأثرها على أشكال التعبير المسرحي"، إدارة وتقديم: د. محمد دوير، والمشاركون فيها: "د. سيد علي إسماعيل، د. محمد زعيمة" والندوة الثانية: "التوجّه المؤسسي ودوره في تشكيل الذوق المسرحي العام"، إدارة وتقديم: عماد مطاوع، والمشاركون فيها: هشام عطوة، أشرف عزب، محمد الطايع.

أما الاثنين المقبل فندوته الأولى: "تحولات النص المسرحي المعاصر"، إدارة وتقديم: السيد فهيم، والمشاركون فيها: أحمد الملواني، رشا عبدالمنعم، د. رضا عطية، د. محمود سعي، أما الندوة الثانية: "النص المسرحي الجديد: شهادات وتجارب"، إدارة وتقديم: د. عبد الكريم الحجراوي، والمشاركون فيها: سامح عثمان، صفاء البيلي، محمد السوري، محمد علي إبراهيم .

تأتي هذه الندوات في إطار حرص إدارة المهرجان على تعميق الوعي المسرحي، وفتح نوافذ جديدة للتفكير والنقاش حول التحولات الجمالية والفكرية التي يمر بها المسرح المصري والعربي.