سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية بحي الزيتون بمدينة غزة

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير دبابة إسرائيلية بحي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان، إن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال بتمكنهم من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار - جرى هندستها عكسيًا - أثناء توغلها شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 04-07-2025.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا صباح اليوم من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع (ميركافاه).

وأشارت إلى أنه تم تفجير الآلية العسكرية بعبوة مضادة للدروع -مزروعة مسبقاً- أثناء توغلها شرق حي التفاح في مدينة غزة.

كما أعلنت شن قصف بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) لتحشدات الاحتلال الإسرائيلي على جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت في عملية أخرى، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقًا، في منطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس.