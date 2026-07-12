حاسبات عين شمس تنظم معرض مشروعات التخرج بمشاركة شركات التكنولوجيا وخبراء الأكاديميا والصناعة

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات فعاليات معرض ومناقشات مشروعات التخرج (Graduation Project Expo 2026)، بمشاركة واسعة من نخبة من القيادات الأكاديمية، وخبراء الصناعة، وممثلي كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة رشا محمد إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وتنظيم الدكتورة ياسمين عفيفي مدير وحدة الأنشطة الطلابية، والدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الكلية على إبراز مخرجات مشروعات التخرج، وفتح قنوات التواصل المباشر بين الطلاب وقطاع الصناعة، بما يسهم في دعم الابتكار، وتشجيع الإبداع، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف، وترسيخ الشراكات مع المؤسسات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وشهدت الفعاليات حضور نخبة من قيادات المجلس الأعلى للجامعات، وعمداء ووكلاء كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية والدولية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب ممثلي المؤسسات والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تأكيد واضح على أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة.

وشارك في المعرض ممثلو 17 شركة من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أتيحت للطلاب فرصة عرض مشروعاتهم أمام خبراء الصناعة، والحصول على تقييمات مهنية متخصصة، ومناقشة فرص تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول وتطبيقات عملية تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الدكتورة رشا محمد إسماعيل بالحضور، مؤكدة أن معرض ومناقشات مشروعات التخرج يمثلان ثمرة عام كامل من العمل والبحث والاجتهاد، ويعكسان ما اكتسبه الطلاب من معارف ومهارات تؤهلهم لتقديم حلول تقنية مبتكرة للتحديات الواقعية.

وأوضحت أن الكلية تحرص على أن يكون هذا الحدث منصة تجمع بين التميز الأكاديمي ومتطلبات الصناعة، بما يتيح للطلاب عرض أفكارهم أمام الخبراء والمتخصصين، والاستفادة من خبراتهم، ويسهم في تطوير مشروعاتهم، وإعدادهم للحياة المهنية، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف، وبناء شراكات مستدامة مع قطاع الصناعة.

كما أعربت عن اعتزازها بالمستوى العلمي والمهاري الذي عكسته المشروعات المشاركة، مؤكدة أنها ثمرة جهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومتمنية للطلاب دوام النجاح والتوفيق.

من جهته، أكد الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن مشروعات التخرج تمثل أحد أهم أدوات توجيه البحث العلمي نحو معالجة التحديات الواقعية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات التي يتطلبها سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وعقب الافتتاح، تفقد الضيوف أجنحة المعرض، واستمعوا إلى عروض الطلاب، واطلعوا على مجموعة متنوعة من المشروعات الابتكارية التي شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والوسائط المتعددة، وحوسبة الروبوتات، والمعلوماتية الحيوية، والحوسبة الكمية.

وشهدت الجولة تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وممثلي الشركات، حيث دارت مناقشات علمية ومهنية حول سبل تطوير المشروعات وتحويلها إلى منتجات أو حلول قابلة للتطبيق، بما يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب الكلية.

كما تضمن البرنامج لقاءً موسعًا للتواصل (Networking Meeting) جمع ممثلي الشركات بقيادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، تناول احتياجات سوق العمل، والمهارات الفنية والشخصية المطلوبة في الخريجين، وسبل تطوير البرامج الأكاديمية والمشروعات الطلابية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى بحث فرص التعاون في التدريب، والبحث العلمي، والمشروعات المشتركة، والتوظيف.

وأشاد ممثلو الشركات بالمستوى العلمي والتقني للمشروعات، مؤكدين أهمية استمرار هذا النموذج من التعاون بين الجامعة والصناعة، لما يوفره من فرص لاكتشاف الكفاءات الشابة، وتعزيز مواءمة العملية التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

ولم تقتصر الفعاليات على المعرض، فقد شملت أيضًا مناقشات مشروعات التخرج بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وخبراء أكاديميين وممثلي الشركات، بهدف تقييم المشروعات، وتقديم التغذية الراجعة للطلاب، وتنمية مهاراتهم في العرض والمناقشة، وتعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية.