طلاب الثانوية العامة بعين شمس يشكون من صعوبة امتحان الرياضيات البحتة

أعرب طلاب الصف الثالث الثانوي لشعبة علمى رياضة، أمام مدرسة بن خلدون الثانوية بمنطقة عين شمس، عن شكواهم من صعوبة امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث أكد الطالب ضياء ناصر،صعوبة امتحان اليوم وخاصة نقاط التفاضل والتكامل.

وأوضح ناصر، أن الامتحان كان ٢٠ سؤالا من بينهم أسئلة الجبر والتفاضل والتكامل، قائلًا: "الجبر كويس عدا نقطتين ولكن التفاضل والتكامل أسئلته صعبة للغاية وكانت تحتاج إلى وقت أكثر من المحدد".

وأشار الطالب أحمد عبدالعفار، إلى صعوبة امتحان اليوم وخاصة نقاط التفاضل، قائلًا:" نقاط التفاضل غير مباشرة وتحتاج لتفكير عميق للإجابة عليها بينما باقي أسئلة الامتحان فى متناول الطالب الذي استذكر دروسه".

ووافقه فى الرأي، الطالب سيد رشاد، وقال إنه ترك أسئلة الجبر لآخر اللجنة وبدأ فى حل أسئلة التفاضل بعد أن قرأها واكتشف أنها تحتاج إلى تفكير عميق ووقت أكثر للإجابة عليها، مردفًا: "فى ناس محلتش نقاط التفاضل والتكامل ومعرفوش يحلوا غير الجبر".

وأكد رشاد أن امتحان الرياضيات البحتة اليوم صعب مثل العربى والكيمياء والفيزياء قائلًا: "حلينا امتحانات وأسئلة كتير وراجعنا جيدا ولكن الامتحان جاء صعب وفى مستوى الطالب فوق المتوسط".