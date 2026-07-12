محافظ قنا يوجه بتشكيل لجان لمراجعة أوضاع العمال والتأمينات بالمناطق الصناعية

وجه اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بتشكيل لجان مشتركة تضم مديرية العمل، ومسئولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ لتنفيذ حملات تفتيش شاملة على المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية في (نجع حمادي، وكلاحين قفط، والمنطقة الحرة)، وذلك في إطار تعزيز الانضباط العمالي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأكد محافظ قنا، أن اللجان ستتولى تنفيذ زيارات دورية ومفاجئة للمنشآت والمصانع؛ لمراجعة مدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لقرارات الدولة، والتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتعيين نسبة الـ5% المقررة قانونا، فضلا عن متابعة تطبيق أحكام قانون العمل، ومراجعة موقف التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين، بما يضمن تمتعهم بالمظلة التأمينية والحماية الاجتماعية.

وشدد الببلاوي، على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، موضحا أنه سيجري توجيه إنذارات فورية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها خلال المدد القانونية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحقها حال استمرار المخالفات، بما يكفل حماية حقوق العاملين وتحقيق الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار، بالتوازي مع صون حقوق العمال وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والقوى العاملة، ويسهم في زيادة الإنتاج ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المحافظة.