محافظ جنوب سيناء يتابع تقديم التيسيرات للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، والمهندس أبو القاسم محمود وكيل وزارة الزراعة، اليوم الأحد، لبحث سبل تيسير حصول المزارعين على التمويل اللازم للمحاصيل الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه حرص على فتح قنوات التواصل مع البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن المزارعين، مشيرًا إلى تقدمه بعدد من المقترحات إلى البنك لتبسيط إجراءات الحصول على قروض المحاصيل، وسرعة إنهاء المعاينات والصرف، وزيادة حدود التمويل بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى جانب وضع آليات سداد مرنة تتوافق مع مواعيد الحصاد والتسويق.

وأوضح المحافظ، أن هذه المقترحات قوبلت باستحسان من قبل إدارة البنك، والتي أكدت استمرار دعمها للمزارعين وتبسيط إجراءات التمويل، والاكتفاء بالمستندات الأساسية، مع مراجعة الحدود التمويلية بصورة دورية، وربط جداول السداد بمواسم نضج وحصاد المحاصيل، بما يخفف العبء عن المزارعين ويعزز استقرار النشاط الزراعي.

وذكر أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المزارع السيناوي، وتوفير التمويل اللازم في التوقيت المناسب، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع البنك الزراعي المصري في خدمة المزارعين.

ومن جهته، أكد المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين بمختلف مدن المحافظة.

وأكد أن استمرار العمل المشترك بين المحافظة ومديرية الزراعة مع البنك الزراعي المصري، يسهم في تذليل أية عقبات أمام المزارعين، وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.