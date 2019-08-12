مرشحة يسار الوسط تقر بهزيمتها في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

ساندرا توريس مرشحة يسار الوسط في الانتخابات الرئاسية في جواتيمالا بعد الإدلاء بصوتها في جواتيمالا سيتي يوم الأحد. تصوير: لويس إيتشفيريا - رويترز

أقرت ساندرا توريس مرشحة يسار الوسط وسيدة جواتيمالا الأولى سابقا بهزيمتها في انتخابات الرئاسة التي جرت في البلاد يوم الأحد أمام منافسها المحافظ أليخاندور جياماتي وذلك حسبما قال مسؤول في حملتها خلال مؤتمر صحفي.



من جانبه، أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا يوم الأحد قائلا إنه سيكون شرفا له العمل رئيسا للبلاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدمه بشكل كبير على منافسته من يسار الوسط.

وقال جياماتي في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي ”لم يكن سهلا ولكن تم تحقيق الهدف. سيكون شرفا كبيرا لي أن أكون رئيس هذا البلد الذي أحبه كثيرا.

”سنعيد بناء جواتيمالا . ليس لدي كلمات تصف مدى امتناني“.