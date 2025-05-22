ملك الأردن والرئيس السوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

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بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك خلال الاتصال، ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا، والاستفادة من الفرص المتاحة؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفت الملك إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، كالمياه والطاقة والتجارة.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، مؤكدا دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

بدوره، أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن، بقيادة الملك، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود؛ لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وتعزيز أمن حدود البلدين.