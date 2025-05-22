الأوقاف تشارك في ورش عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات الصحية خلال عيد الأضحى

شاركت وزارة الأوقاف في ورش عمل نظمتها وزارة الصحة والسكان على مدار أربعة أيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تصحيح السلوكيات والممارسات المرتبطة بموسم عيد الأضحى، ضمن أنشطة الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة.

جاءت الفعاليات في إطار التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات الصحة والسكان، الزراعة، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، إلى جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ركزت ورش العمل على عرض المحاور الفنية لاستراتيجية "الصحة الواحدة"، واستعراض أنشطة الطب الوقائي والصحة العامة خلال الفترات الماضية، بالإضافة إلى تحديد الرسائل التوعوية المتعلقة بالتعامل الآمن مع الأضاحي وسلامة الغذاء، وطرق التخلص من النفايات بشكل سليم.

وشهدت الورش مناقشات موسعة حول سبل التعاون بين الجهات المعنية لضمان استعداد شامل لموسم عيد الأضحى، من خلال حملات التوعية المجتمعية، وتكامل الخدمات الطبية والإجراءات البيئية والوقائية، بما يعزز الربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور المساجد والمنابر في نشر الوعي الصحي والبيئي بين المواطنين، خاصة في فترات الأعياد التي تشهد سلوكيات مجتمعية مرتبطة بالذبح والتعامل مع اللحوم والنفايات.

واختتمت الورش بوضع خطة لحملة توعوية تبدأ بمحافظة الجيزة كمرحلة أولى، تستهدف تصحيح الممارسات الخاطئة المرتبطة بعيد الأضحى، دعمًا لنهج "الصحة الواحدة".