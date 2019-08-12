3 وصفات باستخدام السكر تعيد النضارة لبشرتك

استخدام السكر لا يتوقف على وضعه في الشاي والقهوة والمشروبات الباردة ومختلف أنواع الحلويات، حيث إن فوائده تتعدى ذلك وتصل إلى إمكانية استغلاله لإعادة النضارة إلى البشرة بعد أن فقدانها بسبب التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة أو وضع مساحيق التجميل كثيرًا.

ونقدم "الشروق" 3 وصفات مختلفة لاستعادة نضارة البشرة باستخدام السكر، حسبما جاء في موقع "good house keeping".

• الوصفة الأولى

ضعي الماء على إصبع من أصابع يدك، ثم اغمسيه في السكر الخشن وادعكي الشفايف بلطف لمدة 3 دقائق؛ للتخلص من الجفاف وإزالة التشققات التي تنتج من عدم وجود ماء كاف في الجسم، وأيضًا سوء الاهتمام بالبشرة.

• الوصفة الثانية

هذه الوصفة ستساعدك في التخلص من حساسية البشرة وجفافها، وكل ما عليك فعله هو مزج 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز وكوب صغير من السكر، وضعيهم كقناع على البشرة لمدة 10 دقائق فقط، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت رطبة.

• الوصفة الثالثة

تستخدم هذه الوصفة لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم مثل الركبتين أو الكوعين، ولا يلزم لتحضيرها إلا مزج ملعقة من السكر مع ربع ملعقة بيكربونات الصودا ووضعهم على الأماكن الداكنة بعد الاستحمام لمدة 5 دقائق فقط، ثم إزالتهم بشكل عادي باستخدام الماء، وستظهر النتيجة من الاستخدام الأول.