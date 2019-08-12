إنقاذ 14 شخصا في حريق في منزل جنوبى ألمانيا

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أنقذت قوات الإطفاء في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا 14 شخصا من حريق نشب في منزل تسكنه عدة عائلات.

وذكرت قوات الإطفاء يوم الأحد أنه عند وصول القوات إلى مكان الحادث كان هناك عدد من سكان المنزل يقفون عند النوافذ ويصرخون طالبين النجدة.

وحاول العديد من المارة إطفاء الحريق باستخدام خرطوم حديقة.

ووفقا لقوات الإطفاء، فقد شب الحريق في الطابق الأرضي، وتم إنقاذ ثمانية أشخاص من السكان عن طريق سلم المطافئ وأربعة أشخاص آخرين عبر الدرج فيما تمكن اثنان آخران من مغادرة المبنى بأنفسهما.

وتم نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بينهم ثلاثة أطفال للاشتباه في إصابتهم بتسمم جراء استنشاق الدخان.

ولا يزال من غير المعروف بعد كيف اندلع الحريق داخل المبنى.