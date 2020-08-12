الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا بعد توقف نصف مستشفيات بيروت

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان قد يشهد ارتفاعا بعدما تضررت نصف مرافق الرعاية الصحية في بيروت، إثر الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ العاصمة الأسبوع الماضي.



وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه بعد تقييم 55 مستشفى ومركزًا صحيًا في بيروت، بات ما يقرب من 50 في المئة منها خارج الخدمة.



وأسفر انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت عن مقتل ما لا يقل عن 171 شخصًا وإصابة 6000 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية، وتسبب في أضرار جسيمة بالمبانى والمستشفيات في أنحاء المدينة.



وأوضح مسئولو الصحة أن الدمار أتى على 3 مستشفيات رئيسية، ولحقت أضرار جسيمة بالعديد من المستشفيات الأخرى مما جعلها تعمل بطاقة منخفضة.



وذكرت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، اليوم، أن هناك نقصًا في أسرة المستشفيات يتراوح ما بين 500 و600 سرير في بيروت في أعقاب الانفجار.