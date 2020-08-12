تعرف على عروض اليوم في مسارح القاهرة

أعلن البيت الفني للمسرح عن عروض اليوم الأربعاء بالقاهرة، وأسعار التذاكر، حيث يعرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساءا مسرحية "السيرة الهلامية" بطولة محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبدالله، ورامي عبدالمقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، وتأليف موسيقى محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، وأزياء هبة مجدي، وتعبير حركي سمير وجوليا، والعرض من تأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير.

وتدور مسرحية "السيرة الهلامية"حول قيمة الانتقام عند" هاملت" في إطار صعيدي بشكل معاصر، ويكون أسعار التذكرة الموحدة 45 جنيهًًا.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة في السابعة مساءً على "قاعة صلاح الصبور" في مسرح الطليعة بالعتبة عرض "كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، وبطولة محمد يونس، وسامح فكري، وماهر محمود، ومريم هاني، وأحمد عبد الهادي، وأحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى، وألحان العرض من تأليف محمد عزت ، وديكور وملابس نهى نبيل، وأشعار محمد بهجت، وإخراج ماهر محمود، سعر التذكرة الموحدة 25 جنيهًّا.