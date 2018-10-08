وزير خارجية ألمانيا: نريد إيصال المساعدات مباشرة للشعب اللبناني

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده تريد إيصال المساعدات مباشرة للشعب اللبناني.

وقال ماس، في تصريحات صحفية قبيل توجهه فى زيارة إلى بيروت، إنه سيقوم بتقييم الأوضاع هناك ونتائج انفجار مرفأ بيروت، مضيفا: "في عطلة نهاية الأسبوع، تعهدنا بتقديم 20 مليون يورو كدفعة أولى للتخفيف من الدمار الذى خلفه الانفجار فى بيروت".

وتابع: "نريد أن نقدم مساعدتنا مباشرة إلى سكان بيروت مع الأمم المتحدة ومن خلال منظمات الإغاثة ذات الخبرة.. لذا سوف أجرى اليوم محادثات مع المنظمات المحلية".

وأضاف: "سأتحدث إلى الرئيس ميشيل عون وممثلي المجتمع المدني حول كيفية تشكيل المستقبل السياسي والاجتماعي للبنان".

واعتبر أن لبنان الآن بحاجة إلى هيكل قوى وإصلاحات اقتصادية عميقة لاسيما وأن هذه هى الطريقة الوحيدة التي يربح بها لبنان شبابه من أجل مستقبل جيد، وهذه هي الطريقة الوحيدة لبناء الثقة اللازمة، مؤكدا التزام ألمانيا بدعم مثل هذه العملية.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق، أنها سوف تقدم مساعدات إلى لبنان في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدة أنها ستقف بجوار بيروت في "تلك اللحظات الصعبة"، وأن ألمانيا تعمل على عرض الدعم الفوري للبنان.