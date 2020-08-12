إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 400 ألف ووفياتها تقارب 13500

تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 400 ألف يوم الثلاثاء بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من 13500 وما زالت وحدات العناية المركزة في العاصمة بوجوتا ممتلئة عن آخرها تقريبا.

وقالت وزارة الصحة في إحصائياتها اليومية إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة الواقعة بمنطقة الانديز بلغ 410453، بينما وصلت الوفيات إلى 13475.

وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس أذار، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.

وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في بوجوتا تقارب 89 في المئة. وبالعاصمة أكثر من ثلث إصابات كورونا في كولومبيا.