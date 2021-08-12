مستشارية الأمن القومي العراقي تعقد اجتماعا حول ملفي الأمن والمياه

عقدت مستشارية الأمن القومي العراقية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، لتأمين حصص العراق المائية وتأمين الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وذلك بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي.

وأوضح المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "الاجتماع ضم ممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية ووزارتي الموارد المائية والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية، حيث ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية للعراق والحفاظ عليها بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك متابعة التنسيق الأمني المشترك مع تلك الدول لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية".

وأضاف البيان، أن المشاركين استعرضوا في الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه ملفي الأمن والمياه مع دول الجوار، فضلا عن طرح جملة حلول خاصة بهذين الملفين الحيويين والمهمين.





