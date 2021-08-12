رئيس سياحة النواب: السيسي أهل جيلا قادرا على تحمل القيادة والمسئولية

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الشباب المصرى يعيش عصره الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع هذه الشريحة المهمة نصب أعينه وأولاها اهتماماً كبيراً ما أهل جيلا قادرا على القيادة والنهوض بالوطن إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناصب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.



وقالت رئيس اللجنة -في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب اليوم الخميس- إن الشباب منارة وقادة المستقبل وركيزة النجاح وبناة الحاضر وأيقونة العطاء فحرص الرئيس السيسي على تمكينهم في مواقع صناعة القرار فى مختلف المجالات ما ظهر جليَا في تشكيلة مجلسى النواب والشيوخ تحت قبة البرلمان، كما تم تأهيلهم من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومرورا بتأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب والشباب، وصولا إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى بدورها جددت الدماء الشابة فى الأوساط السياسية بشكل عام.



وأضافت أنه وسط كل هذه الإجراءات كانت المؤتمرات الدورية للشباب، ومنتدى شباب العالم الذى تم اعتماده "منصة دولية"، وتعيين الشباب فى مواقع نواب المحافظين، وأيضا اختيار شريحة منهم لمواقع المحافظ وغيرها من الوظائف القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة.



وتابعت "لابد من توجيه تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وضع الشباب في مكانه المناسب وأهله للقيادة وجعله يعيش أزهى عصوره"، وأكدت أنه خلال الأيام الماضية تم تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.