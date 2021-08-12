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العراق: استهداف جديد لأبراج الطاقة يقطع الكهرباء عن سامراء

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 9:49 ص

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقف الخط الناقل توليد - سامراء جنوب تكريت؛ نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، "أن توقفاً حدث، فجر اليوم، على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد 132ك.ف؛ نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث قطع في الأسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة".

وأضاف البيان، أن الوزارة عملت على نفس الخط وأنجزت أعمال نصب البرج المرقم (54) من خلال عمل متواصل، مشيراً إلى استهدافه وخروجه عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.


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