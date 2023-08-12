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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن القائد الجديد لتوتنهام بعد رحيل هاري كين، إلى بايرن ميونخ.

وأعلن بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، عن التعاقد مع هاري كين ليكون اخر الصفقات الصيفية للفريق البافاري قبل بداية الموسم الجديد.

واشارت صحيفة ذا اثلتيك البريطانية، إلى أن أنجيلوس بوستيكولجو المدير الفني لتوتنهام منح شارة قيادة الفريق إلى النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

ليصبح سون هيونج مين البالغ من العمر 31 عاما هو قائد توتنهام.

ويليه في ترتيب قائدي الفريق المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، ولاعب الوسط جيمس ماديسون المنضم حديثا لـ توتنام قادما من ليستر سيتي دون ترتيب بينهما.