قيادي بالحركة المدنية ينفي تدشين مبادرة «الفريق الرئاسي» للانتخابات المقبلة

الزاهد: الحركة لم تحدد موقفها من الأساس من انتخابات الرئاسة سواء كانت ستشارك أو ستقاطع

نفى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، مدحت الزاهد، تدشين الحركة "مبادرة فريق رئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدا أن الحركة لم تحدد موقفها بعد من الانتخابات الرئاسية، سواء بالدفع بمرشح أو عدم المشاركة.

وقال الزاهد، إن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بالساحل الشمالي بين مجموعة من السياسيين وبعض رؤساء الأحزاب، جاء بناء على دعوة شخصية من قبل رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام بصفته قيادي سياسي، وليس عضوا بالحركة المدنية.

وتابع: "جرى الحديث بشكل عام عن الوضع الراهن والانتخابات الرئاسية وكان حوار جيد وعميق، ولكن أغلب الحضور شخصيات سياسية عامة وليسوا أعضاء بالحركة المدنية"، نافيا تدشين مبادرة الفريق الرئاسي للحركة المدنية الديمقراطية.

وأوضح الزاهد في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذا الاجتماع لم يسفر على إطلاق بشيء وإنما ناقش الفكرة فقط، والحضور كانوا بصفتهم الشخصية وليس أعضاء بالحركة المدنية وأغلبهم مستقلين ينتمون لأطياف مختلفة، مشيرا إلى أن الحركة لم تشكل فريق رئاسي ولم تفوض أحد بفعل ذلك نيابة عنها.

وذكر القيادي بالحركة المدنية، أن الحركة لم تحدد موقفها من الأساس من انتخابات الرئاسة سواء كانت ستشارك أو ستقاطع، وإذا شاركت فستحدد من ستدعم سواء كان مرشح توافقي، أو تترك لأعضائها حرية التصرف إذا تعذر ذلك ولم يتم الاتفاق.

وقال: "إن الحركة المدنية الديمقراطية لم تناقش من قبل سوى ضمانات إجراء انتخابات تنافسية تتيح فرص متكافئة للمرشحين وتلتزم فيها أجهزة الدولة بالحياد، ويتوافر للمرشحين فرص متكافئة في الظهور الإعلامي".

ولفت الزاهد، إلى أنه تم تأجيل اجتماع الحركة والذي كان من المفترض أن يعقد، اليوم السبت، على أن يعقد خلال الأسبوع الجاري، وكان من المفترض أن يناقش بعض القضايا التي تعرض بالحوار الوطني وأيضا ملف الانتخابات الرئاسية وأمور خاصة تنظيمة بالحركة المدنية.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية، تدشين الحركة المدنية الديمقراطية لمبادرة الفريق الرئاسي، بحضور عدد من السياسيين من بينهم عبدالجليل مصطفى، وعمار علي حسن، ويحيى حسين عبدالهادي، وأحمد الطنطاوي، ومحمد بدر، ومصطفى كمال الدين حسين، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور.

وكتبت رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، على صفحتها على "فيسبوك"، أن مبادرة فريق رئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة جاءت من جانب رئيس حزب المحافظين لمناقشة مبادرته بتكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية.