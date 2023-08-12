الكشف عن سبب ثورة كيليان مبابي على باريس سان جيرمان

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم تمديد عقده مع الفريق، والبقاء حتى نهاية عقده، والذي ينتهي في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية عن بوادر الحرب التي بدأت بين باريس سان جيرمان وبين مبابي، حيث بدأت تلك البوادر خلال الإعلان عن تجديد عقد مبابي في 21 مايو 2022.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مبابي ظهر في مؤتمر الإعلان عن تجديد عقده بقميص باريس سان جيرمان وعليه رقم 2025، على الرغم من توقيع اللاعب على عقد التجديد حتى 2024، وإمكانية التمديد لموسم أخر لكن بشرط الحصول على موافقة اللاعب أولا.

وأضافت الصحيفة أن مبابي اعترض على تلك المناورة، كما أنه تفاجأ هو والمقربين منه بما قام به إدارة سان جيرمان بمنح اللاعب قميص رقم 2025، وطلب اللاعب الظهور بقميص رقم 2024 مجددا إلا أن إدارة الفريق الباريسي لم توافق على طلبه.

وأتمت لوباريزيان أن قيام إدارة باريس سان جيرمان بهذا الأمر جاء من أجل الرعاة والمستثمرين ولكن بعد مرور عام ندم الطرفان على هذه المبادرة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان استبعد مبابي من قائمة مباراة الفريق لمواجهة لوريان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى قرار الإدارة بتدرب اللاعب مع اللاعبين المعروضين للبيع خلال الفترة المقبلة.