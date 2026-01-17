من هو الجنرال جاسبر جيفرز قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة؟

أعلن البيت الأبيض تعيين الجنرال في القيادة الوسطى الأمريكية، جاسبر جيفرز، لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة.

- من هو الجنرال جاسبر جيفيرز؟

يعمل الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز في الجيش الأمريكي منذ أكثر من 25 عاما، بدأها عقب تخرّجه من معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية وجامعة ولاية فرجينيا عام 1996، عندما تم تكليفه فى مهمة ضابط مشاة قبل أن ينتقل سريعاً إلى تولى مواقع قيادية متعددة داخل وحدات النخبة في الجيش الأمريكي، بحسب وكالة معاً" الفلسطينية.

وبدأ جيفيرز خدمته كقائد فصيلة بندقية وضابط عمليات في فوج المشاة 4-31 في فورت درام بولاية نيويورك، ثم انتقل إلى قيادة فصيلة في الكتيبة الأولى، فوج المشاة 75 في مطار هانتر بولاية جورجيا، التي تعد من أبرز وحدات المشاة الهجومية.

وعقب إكماله دورة ضباط المشاة المتقدّمة في فورت بينينج، عُيّن في فورت لويس بواشنطن قائداً لسرية وضابط عمليات جوية في فوج المشاة 1-5، 1/25 SBCT.

كما قاد سرية وضابط عمليات في الكتيبة الثانية، فوج المشاة 75، حيث شارك في مهمات ميدانية متعددة دعماً للعمليات الأمريكية في العراق.

وتولى جيفيرز بعد تخرجه من دورة ضباط القيادة والأركان العامة في فورت ليفنوورث، مناصب قيادية في قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، قبل أن يتسلّم قيادة فريق القتال الأول للواء سترايكر – الفوج الثاني، فرقة المشاة السابعة.

وعمل مستشارا لقائد عملية الدعم الحازم في أفغانستان، ثم قاد لواء عسكريا خلال عملية "العزم الصلب" فى العراق وسوريا، ضد تنظيم الدولة.

وعقب عودته إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى فورت ستيوارت – جورجيا ليشغل منصب نائب قائد المناورة في فرقة المشاة الثالثة.

ولاحقا تولى جيفيرز لاحقا قيادة القيادة المركزية للعمليات الخاصة، بعد أن شغل منصب نائب المدير في هيئة الأركان المشتركة للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في البنتاجون.

ويحمل الجنرال جيفيرز مجموعة من الأوسمة العسكرية، بينها وسام الاستحقاق والنجمة البرونزية للشجاعة، إضافة إلى عدة ميداليات وشارات تقدير تقديراً لخدمته الميدانية والقيادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.