حماس عن اعتراف وزير دفاع الاحتلال بمسئولية إسرائيل عن تأخير صفقة الأسرى: يؤكد كذب نتنياهو

علقت حركة حماس، على اعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت إسرائيل هي سبب تأخير إبرام صفقة إعادة الأسرى وأن الحديث عن انتصار مطلق محض هراء.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق في بيان، اليوم الإثنين: «هذا الاعتراف يؤكد ما قلناه دومًا بأن نتنياهو يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى، ولا يأبه لحياة الأسرى و لا يريد التوصل لاتفاق، وأن كل ما يهمه هو استمرار الحرب وتوسعها.

وأضاف أن كل ما قدمته حماس من مرونة وإيجابية بموافقتها على ما ورد في بيان بايدن وقرار مجلس الأمن لتسهيل التوصل لاتفاق اصطدم بتعنت نتنياهو وتهربه من استحقاق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وأشار إلى أن العالم عليه أن يضغط على نتنياهو وحكومته لوقف العدوان وحرب الإبادة، والتوصل لصفقة تبادل، فالنصر الذي يبحث عنه نتنياهو وهم وسراب.

ودخلت الأزمة بين نتنياهو وجالانت منعطفا جديدا إثر هجوم متبادل بينهما، حيث انتقد الأخير ثرثرة نتنياهو بشأن النصر المطلق في قطاع غزة، محملا تل أبيب مسئولية عدم إتمام تبادل الأسرى مع حركة حماس.

في حين ذهب مكتب نتنياهو، إلى حد اتهام جالانت بتبني الخطاب المناهض لإسرائيل.