فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي شركة العال الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية أوقفت خلال الـ6 أشهر الماضية تجديد تأشيرات العمل لحراس أمن الرحلات الجوية لشركة "العال" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ذلك يأتي في ظل الأزمة المتفاقمة بين إسرائيل وفرنسا بشأن الحرب في غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ومنذ فترة تشن إسرائيل هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لأنه أعلن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

والخميس الماضي، قام أشخاص بطلاء واجهة مكتب شركة العال في باريس باللون الأحمر، فيما يبدو أنه احتجاج على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ويتصاعد غضب شعبي ورسمي في أنحاء العالم تجاه إسرائيل؛ جراء استمرارها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.