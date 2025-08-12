نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير البرامج التدريبية لمهارات الحاسب الآلي والبرمجة

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل والبرامج التدريبية المنعقدة بمركز تدريب الحاسب الآلي بمبنى التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، يرافقها محمد وجيه، مدير عام مراكز التدريب، وعدد من المدربين والمعنيين بالمركز.

وأوضحت نائب المحافظ أهمية الإطلاع على أنشطة التدريب الموجهة للأطفال من سن 8 إلى 14 عامًا، حيث جرى حوار حول أهمية الحاسب الآلي وعلوم البرمجة، مؤكدة حرص المحافظة على تنمية مهارات النشء وتعزيز قدراتهم الرقمية.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تشمل دورات أساسية في الحاسب الآلي، وبرامج Word وPowerPoint، ودورة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنفيذ مبادرات "براعم" و"أشبال مصر الرقمية" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.