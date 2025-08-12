 نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير البرامج التدريبية لمهارات الحاسب الآلي والبرمجة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 8:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير البرامج التدريبية لمهارات الحاسب الآلي والبرمجة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 8:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 8:44 م

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل والبرامج التدريبية المنعقدة بمركز تدريب الحاسب الآلي بمبنى التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، يرافقها محمد وجيه، مدير عام مراكز التدريب، وعدد من المدربين والمعنيين بالمركز.

وأوضحت نائب المحافظ أهمية الإطلاع على أنشطة التدريب الموجهة للأطفال من سن 8 إلى 14 عامًا، حيث جرى حوار حول أهمية الحاسب الآلي وعلوم البرمجة، مؤكدة حرص المحافظة على تنمية مهارات النشء وتعزيز قدراتهم الرقمية.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تشمل دورات أساسية في الحاسب الآلي، وبرامج Word وPowerPoint، ودورة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنفيذ مبادرات "براعم" و"أشبال مصر الرقمية" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك