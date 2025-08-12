المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي بشأن جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رفضت المجر، دعم البيان المشترك الذي أصدرته الدول الـ26 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الذي رحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في البيان الذي أصدره قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب تغيير الحدود الدولية بالقوة، وأن أي سلام عادل ودائم" يجب أن يحترم القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي.

وجاء في ختام البيان، "المجر لا تربط نفسها بهذا البيان".

وتعارض حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليمينية، إرسال مساعدات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا، إذ تقول إنها تطيل أمد الصراع، ووصفت العقوبات على روسيا بأنها "غير فعالة وضارة لاقتصاد أوروبا".

وخلال رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024، أثار أوربان، غضب القادة الأوروبيين بزيارته الرئيس الروسي فلادمير بوتين في موسكو، وتصوير نفسه على أنه وسيط.

ويعد أوربان، حليفا مقربا لترامب، الذي يستضيف بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة المقبلة لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا.

وتخشى كييف وحلفاؤها الأوروبيون، من أن يسفر اللقاء عن اتفاقيات غير مواتية لأوكرانيا.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي، دعمه لحق أوكرانيا في تقرير مستقبلها، قائلا إن المفاوضات ذات المغزى لن تكون ممكنة إلا في إطار وقف إطلاق نار أو خفض للأعمال العدائية.

وجاء في البيان: "يتعين أن يحظى شعب أوكرانيا بالحرية لتقرير مستقبله.. لا يمكن تقرير مسار السلام في أوكرانيا بدون أوكرانيا".