رئيس الجزائر: أفريقيا ليست حقلا لتجارب الأسلحة الأجنبية

دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقوة، عما سمّاه "رفع المظالم التاريخية عن أفريقيا"، منتقدا تغييبها عن "صنع القرار الاقتصادي العالمي بحكم تهميشها في أغلب المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية".

وقال تبون "نحن نناضل من أجل أفريقيا قوية مزدهرة... أفريقيا ليست حقلا لتجارب الأسلحة الأجنبية، أفريقيا محتاجة للتنمية وهي فضاء للأمل والتنمية".

وأشرف تبون، اليوم الخميس، على افتتاح النسخة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية البينية في حضور قادة ورؤساء الوفود المشاركة من بينهم رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد وموزمبيق والمجلس الرئاسي الليبي.

وقال تبون، في كلمته الافتتاحية: "هذه الطبعة تنعقد في ظرف بالغ الدقة تتسارع فيه الأحداث على نحو غير مسبوق... الخشية، كل الخشية أن تكون أفريقيا مرة أخرى إحدى أبرز ضحايا هاته الأوضاع المتدهورة من تعنيف وإخفات صوتها، وتهميش دورها في مسار إعادة تشكيل النظام العالمي رغم ما تختزنه من مقدرات".

وتابع: " لقاؤنا اليوم ليس مجرد تظاهرة اقتصادية بل هو تجسيد لوعي جماعي يحدونا جميعا نحو بناء قارة متكاملة قوية الإرادة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي".

واعترف تبون، بأن "الطريق لا زال طويلا لتصحيح المظالم التاريخية بحق أفريقيا، وافتكاك المكانة التي تليق بها في الاقتصاد العالمي"، رغم أنه لم ينكر الإنجازات المعتبرة التي أحرزتها خلال العقدين الماضيين من أبرزها تفعيل منطقة التجارة الأفريقية الحرة، والانضمام التجاري للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة 20، وكذا إبرام شراكة مع أكبر القوى والمنظمات الاقتصادية في العالم.

وأوضح أن حصة الدول الأفريقية مجتمعة لا تتجاوز نسبة 5ر6 % من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، وهي الحصة الأضعف على الإطلاق داخل المنظمة، مقابل نسبة لا تتجاوز 11 % عندما يتعلق الأمر بالبنك الدولي.

وكشف أن حصة أفريقيا من التجارة العالمية لا تتجاوز نسبة 3 بالمئة، رقم وصفه بـ"الضئيل اذا ما قورن بما تمتلكه من موارد تشكل 30 % من الثروات الطبيعية العالمية، ويسكنها أكثر من مليار ونصف مليار نسمة، يشكلون سوقا استهلاكيا صاعدا هائلا".

واستطرد تبون بقوله: "أن هاته المعطيات يجب ألا تحد من عزيمتنا، بل على العكس ينبغي أن تكون دافعا اضافيا لاستنهاض طاقتنا الجماعية لتحويل واقعنا القاري إلى نجاح نستحق به التنمية وتعزيزها".

ودعا تبون، الدول الغربية التي تريد وقف الهجرة غير الشرعية إلى مساعدة القارة السمراء في تحقيق التنمية في دولها، وتمكين الشباب الافريقي من فرص العمل.