إسرائيل تعلن تسلم رفات 3 أسرى من غزة مع صمود وقف إطلاق النار الهش

أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنه تم تسليم رفات ثلاث أسرى من غزة وسيجري فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي، مع صمود وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ شهر.

وقالت حركة حماس في بيان سابق إن الرفات تم العثور عليها يوم الأحد داخل نفق في جنوب قطاع غزة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، أعادت الفصائل الفلسطينية رفات 17 أسيرًا، فيما لا يزال 11 آخرون في القطاع، قبل تسليم يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التعريف الرسمي بهذه الرفات سيجري تقديمه للعائلات أولا.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق يوم الأحد إلى أن رفات عومر نيوترا، وهو مواطن أمريكي-إسرائيلي، كانت من بين الأسرى الذين أعادتهم حماس. وقال الرئيس إنه تحدث مع عائلة نيوترا، الذي عمل كقائد فصيلة دبابات في القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن نيوترا، وهو من سكان لونج آيلاند، في نيويورك، قتل في هجوم قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب.

وقال ترامب عن والدي نيوترا: "لقد شعروا بتأثر شديد، من ناحية، ولكن من ناحية أخرى، من الواضح أن الأمر ليس عظيما للغاية".

وتسلم حماس جثة أو جثتين كل بضعة أيام. وتطالب إسرائيل بإحراز تقدم أسرع، وفي حالات معينة قالت إن الرفات لا تعود لأي أسير. وقالت حماس إن العمل معقد بسبب الدمار واسع النطاق.

وفي المقابل، تسلم إسرائيل رفات 15 فلسطينيا مقابل استعادة رفات كل أسير إسرائيلي، في إطار عملية تبادل متزامنة.

ويواجه مسؤولو الصحة في غزة صعوبات في تحديد هوية الجثث بسبب نقص أدوات تحليل الحمض النووي. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، تم التعرف على 75 فقط من أصل 225 جثة فلسطينية أُعيدت منذ بدء الهدنة. وقد نشرت الوزارة صورًا للرفات على أمل أن يتعرف ذووهم عليها.

وتعد عملية تبادل الرفات محورا أساسيا في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وتشمل خطة النقاط العشرين تشكيل قوة دولية للاستقرار تضم شركاء عربًا ودوليين للعمل مع مصر والأردن على تأمين حدود غزة وضمان الالتزام بالهدنة.

وقد أبدت عدة دول اهتماما بالمشاركة في قوة حفظ السلام، لكنها طالبت بتفويض واضح من مجلس الأمن الدولي قبل إرسال قواتها.

وتبقى قضايا شائكة أخرى مطروحة للنقاش، من بينها نزع سلاح حركة حماس، وإدارة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى توقيت وآلية زيادة المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الأحد: "لا تزال هناك جيوب لحماس" في أجزاء من غزة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: "هناك بالفعل اثنتان في رفح وخان يونس، وسيتم القضاء عليهما".