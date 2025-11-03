رصد المزيد من المسيرات فوق قاعدة جوية بلجيكية يستخدمها الناتو

شوهدت أربع مسيرات مساء الأحد فوق قاعدة كلاين-بروجل الجوية العسكرية البلجيكية، التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في أحدث حلقة من عدة حوادث تم الإبلاغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" عن العمدة المحلي ستيفن ماثي تقارير المشاهدات. ولاحقت مروحية تابعة للشرطة المسيرات لكنها اختفت في نهاية المطاف شمالا باتجاه هولندا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن إنه كانت هناك مشاهدات لمسيرات خلال الليل من السبت إلى الأحد. وأضاف أنه تم نشر جهاز تشويش لكنه لم ينجح.

وكتب فرانكين على منصة "إكس": "لاحقت مروحية تابعة للشرطة ومركبات طائرة مسيرة، لكنها فقدتها بعد عدة كيلومترات شمالاً".

ووصف الوزير المسيرات بأنها من النماذج الكبيرة، وقال إن الأمر "لم يكن مجرد تحليق بسيط، بل مهمة واضحة استهدفت قاعدة كلاين بروجل الجوية"، وأضاف أنها كانت تحلق على مستوى مرتفع، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية.

وكان قد تم رصد طائرات مسيرة فوق القاعدة من قبل. وقال فرانكن يوم السبت إنه سيلتقي خلال أيام بالمسؤولين في الشرطة لتحليل مستوى التهديد واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد موقع مشغلي الطائرات المسيرة واعتقالهم.

وذكرت وكالة "بيلجا"، نقلا عن مصادر في الشرطة، أنه تم رصد طائرة مسيرة أيضا فوق مطار أنتويرب يوم السبت.

وكانت القاعدة العسكرية في كلاين بروجل، الواقعة في منطقة فلاندرز، قد شاركت في المناورة السنوية لحلف شمال الأطلسي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، والتي استهدفت التدريب على الدفاع عن أراضي الحلف باستخدام أسلحة نووية، بمشاركة نحو ألفي جندي.

وتعد القاعدة، وفقا لتقارير غير مؤكدة، إحدى المواقع داخل أوروبا التي يتم فيها تخزين أسلحة نووية أمريكية.