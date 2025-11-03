وزيرا دفاع سيول وواشنطن يزوران المنطقة المنزوعة السلاح بعد 8 سنوات

قال مسؤولون إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن جيو-باك" ووزير الدفاع الأمريكي "بيت هيجسيث" يستعدان لزيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين اليوم الاثنين، قبل يوم من محادثاتهما الأمنية السنوية.

وتأتي زيارتهما المقررة إلى المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح في إطار زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى كوريا الجنوبية التي تستغرق يومين، وهي زيارته الأولى إلى كوريا الجنوبية، والتي تعد المحطة الأخيرة في جولته الآسيوية التي شملت اليابان وماليزيا وفيتنام، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وستكون هذه أول زيارة مشتركة إلى المنطقة الأمنية المشتركة من قبل وزراء دفاع الحليفين منذ أكتوبر 2017، عندما زار المنطقة وزير الدفاع آنذاك "سونج يونج-مو" ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك "جيمس ماتيس".

وفي إطار إقامته في البلاد، من المتوقع أن يلتقي "هيجسيث" بالقوات الكورية والأمريكية المتمركزة في المنطقة المنزوعة السلاح ويزور معسكر "همفريز"، وهي قاعدة عسكرية أمريكية تقع على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب سول، لتقديم الشكر لأفراد الخدمة وعائلاتهم.

وسيعقد "آن" و"هيجسيث" معا الحوار الدفاعي السنوي للحلفاء، المسمى "الاجتماع الاستشاري الأمني"، يوم غد الثلاثاء لمناقشة مجموعة من قضايا التحالف، مثل تنسيق سياساتهما بشأن كوريا الشمالية وموقف الدفاع المشترك.