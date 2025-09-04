صحة غزة: خدمات نقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين والمرضى مهددة بالتوقف الكامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من التدهور الخطير في خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته، والذي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، في ظل تصاعد العدوان واستمرار الحصار الخانق على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، إن خدمات نقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين والمرضى مهددة بالتوقف الكامل؛ نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية لسحب ونقل الدم.

وأشارت إلى أن رصيد 65% من مواد الفحص المخبري الأساسية أصبح «صفرًا»، ما يعطل قدرة الطواقم الطبية على التشخيص والمتابعة.

ونوهت أن رصيد 53% من المستهلكات والمستلزمات المخبرية «صفر»، ما يفاقم من أزمة توقف الخدمات المخبرية في معظم المستشفيات.

وذكرت أن الفحوصات الأساسية المستخدمة في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال نفدت بالكامل من مخازن المختبرات وبنوك الدم.

ولفتت إلى أن «فحوصات وتشخيص الأمراض المعدية غير متوفرة منذ بداية الحرب، ما يهدد بتفشي الأوبئة وصعوبة احتواء العدوى داخل المستشفيات والمراكز الصحية».

ودعت الوزارة جميع الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للمختبرات وبنوك الدم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية وإنقاذ حياة آلاف المرضى.