مفوضة أوروبية: غزة على شفا المجاعة وأي هجوم واسع سيكون كارثيا

• مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة حاجة لحبيب دعت إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية



قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، إن الفلسطينيين بقطاع غزة على شفا المجاعة، وحذّرت من أن أي هجوم إسرائيلي واسع سيكون كارثياً.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، تعليقا على خطة إسرائيل الرامية إلى توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة واحتلاله بالكامل.

والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى جنوب القطاع، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وأوضحت لحبيب أن إسرائيل ما زالت تحظر دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن عمليات إنزال المساعدات جواً غير فعالة.

وأضافت: "أي هجوم شامل من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة سيكون كارثياً، هناك خطر وقوع خسائر بشرية جسيمة وانهيار الخدمات واحتجاز رهائن".

ودعت المفوّضة الأوروبية إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 222 شخصا، بينهم 101 طفل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.