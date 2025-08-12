برامج تدريبية وورش عمل ضمن خطة تعاون صحة الإسكندرية مع نقابة الأطباء

استقبل الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، ووفدًا من مجلس النقابة، وذلك لتقديم التهنئة وبحث أوجه التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية والنقابة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تمس الأطباء والمنظومة الصحية، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل للأطباء، وتبادل الخبرات العلمية، وتنظيم ندوات طبية متخصصة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور محمد بدران عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف الجهات العاملة بالقطاع الصحي، مؤكدًا التزام المديرية بدعم الأطباء وتهيئة المناخ المناسب لعملهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة في الإسكندرية.