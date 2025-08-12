رابط رسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية 2025-2026

أعلنت وزارة التعليم العالي أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا اليوم الثلاثاء.

ونتج عن عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية ترشيح 228326 في كليات جامعية، و270712 لمعاهد، واستنفد 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة، بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع 364946 طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.