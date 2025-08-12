مقتل جندي خلال عمليات مكافحة الحرائق في مونتينيجرو

لقي جندي حتفه أثناء عمليات مكافحة الحرائق في مونتينيجرو (الجبل الأسود) حيث تكافح الدولة الواقعة في منطقة البلقان حرائق غابات خطيرة.

ونقلت وسائل الإعلام في مونتينيجرو عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء إن الرجل لقي حتفه إثر انقلاب صهريج مياه وسقوطه فوقه، بينما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الحادث.

وأرسل شركاء مونتينيجرو مثل صربيا وكرواتيا وإيطاليا مساعدات لإخماد الحرائق المشتعلة في مختلف أنحاء البلاد، بالقرب من العاصمة بودجوريتشا وبالقرب من الساحل في بودفا وفي شمال البلاد بالقرب من الحدود الصربية.

وفي ألبانيا المجاورة، تم إخلاء أربع قرى على الأقل اليوم الثلاثاء بسبب الحرائق في المناطق الجبلية بوسط البلاد.

ولم ترد بعد معلومات بشأن عدد الأشخاص المتضررين من الحرائق.

وقد تم إخماد العشرات من الحرائق، قبل أن تندلع حرائق أخرى. وتعتقد الشرطة أن العديد من هذه الحرائق تم إشعالها عن عمد.