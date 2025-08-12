أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاقتراع بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتائج مساء الثلاثاء.

ففي محافظة سوهاج، يبلغ عدد الناخبين المقيدين 3.3 ملايين ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم 474.5 ألف ناخب بنسبة 14.16%، وعدد الأصوات الصحيحة 457.8 ألف صوت بنسبة 96.49%، وعدد الأصوات الباطلة 16.6 ألف صوت بنسبة 3.51%.

- أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% +1 من إجمالي الأصوات الصحيحة وبالتالي فازوا بعضوية المجلس من الجولة الأولى:

- مجدي أحمد خراجة

- مدحت محمد عبدالجابر

- أحمد فوزي محمود أحمد

- ميشيل مرعي عطا الله

- محمد عبد العال محمد أحمد

وخلال المؤتمر أعلن المستشار بدوي، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يبلغ أكثر من 69.3 مليون ناخب، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 11.8 مليون ناخب بنسبة تعادل 17.01%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 11.3 مليون صوت بنسبة 95.63% من إجمالي الحضور في الانتخابات، وعدد الأصوات الباطلة 516.8 ألف صوت بنسبة 4.36% من إجمالي الحضور.