شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اغتيال إسرائيل الصحفي أنس الشريف

أعلنت مؤسسة "هند رجب"، التي ترفع دعاوى قضائية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائمهم في قطاع غزة، أنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين عن اغتيال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف وزملائه.

وقُدمت الشكوى ضد رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الفريق إيال زامير، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عسور، وقادة الوحدة 8200 السابقين والحاليين، وقادة آخرين في سلاح الجو، والناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي إدرعي، وفقا لمحطة "آي 24" الإسرائيلية.

واستشهد 7 فلسطينيين بينهم صحفيين، مساء الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة، بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين منهم الزملاء الصحفيون أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

وبجريمة الاحتلال، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.