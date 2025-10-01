قطع مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، نحو 300 شجرة زيتون ولوز في بلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي حديث للأناضول، قال المزارع الفلسطيني عيسى شلالدة إن مجموعة مستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون ولوز في أراضي تملكها عائلته في وادي سعير شمال شرق مدينة الخليل.

وبين أن من بين الأشجار 200 شجرة زيتون معمرة، و100 شجرة لوز، مشيرا إلى أنه تم استخدام أدوات كهربائية لقطعها.

وقال شلالدة: "أعدم المستوطنون كل حقولنا وحولوها إلى خراب".

وفي بلدة حوارة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أحرق مستوطنون أجزاء خارجية من منزل فلسطيني مأهول فجر الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين هاجموا حوارة وأحرقوا أجزاء من منزل مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1047 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.​​​​​​​