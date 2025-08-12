اجماعات ألمانية مناهضة للطاقة النووية تحتج على خطط نقل نفايات مشعة

طالب نشطاء ألمان مناهضون للطاقة النووية واتحاد "بوند" الألماني المعني بالبيئة، المسئولين في ألمانيا، بالعدول عن خطط نقل نفايات عالية الإشعاع إلى مدينة آهاوس الواقعة غربي البلاد، محذرين من ضبابية قانونية ومخاطر سلامة.

وفي رسالة مفتوحة وجِّهَت اليوم الثلاثاء إلى وزير البيئة الألماني الاتحادي كارستن شنايدر وكبار المسئولين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، دعا النشطاء إلى "محادثات اللحظة الأخيرة" بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات.

وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي - وهو في المعارضة في الولاية - الأسبوع الماضي إنه من المتوقع صدور تصاريح نقل وشيكة لما يقرب من 200 حاوية من النفايات المشعة للاتجاه إلى آهاوس.

وأضاف الحزب، أن التصاريح تشمل 152 حاوية من مفاعل أبحاث سابق في يوليش، إلى جانب 38 حاوية أخرى تحتوي على نفايات عالية الإشعاع والتخصيب من مفاعل أبحاث بالقرب من ميونخ.

ووصف النشطاء المناهضون للطاقة النووية واتحاد "بوند" الخطة بأنها "عملية ضخمة ستستغرق من 4 إلى 8 سنوات، على طرق سريعة متداعية، وهو أمر لا معنى له على الإطلاق".

وأشار النشطاء إلى أن الترخيص الحالي لمنشأة التخزين المؤقتة في آهاوس ينتهي في عام 2036، ولن تبدأ إجراءات الحصول على ترخيص جديد قبل عام 2028.

وجادلت مجموعة "لا للنفايات النووية في آهاوس" بأن عمليات النقل ستتم في ظل ظروف قانونية ملتبسة، وأشارت إلى أن قاعة التخزين الحالية في آهاوس تُعد من أقدم قاعات التخزين في ألمانيا "ذات الجدران الرقيقة".

واتهم النشطاء السلطات الألمانية على المستوى الاتحادي والولايات بالتقصير لسنوات في إيجاد حل مستدام لتخزين عناصر الوقود في يوليش، مجادلين بأنه لا ينبغي نقل أي نفايات نووية حتى تحل ألمانيا مسألة إنشاء مستودع دائم.