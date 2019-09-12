أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أنها بدأت مشروعا لتحسين سلسلة توريد الذهب في قطاع التعدين في بوركينا فاسو بقيمة 3ر9 مليون دولار أمريكي.

وذكر بيان لمنظمة (يونيدو) اليوم الخميس، أن المشروع يتم تمويله من قبل منظمة البيئة العالمية وبتمويل مشترك مع مجلس الذهب الحرفي والحكومة في بوركينا فاسو.

وأضاف البيان أن المشروع يتخذ نهجا عالميا وشاملا، ويضمن وجود أدوات وآليات فعالة لمجتمعات التعدين الحرفية صغيرة الحجم؛ لمواصلة الازدهار مع الحفاظ على الموارد الأساسية والبيئة والصحة.

وأوضح أن (يونيدو) لها تاريخا طويلا نسبياً في العمل في قطاع تعدين الذهب الحرفي في بوركينا فاسو، لافتا إلى أنه سيتخذ المشروع نهجًا متكاملًا لسلسلة الإمداد بالذهب بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي وزيادة فرص الحصول على التمويل ونقل التكنولوجيات الخالية من الزئبق وتبادل المعرفة.

وأشار إلى أن تعدين الذهب الحرفي يمثل ما يقرب من 20% من إنتاج الذهب العالمي، ويعتمد عليه حوالي من 12 إلى 15 مليون شخص بما في ذلك 4.5 مليون امرأة ومليون طفل ويمثل حاليًا القطاع غير الرسمي للمعيشة في العديد من المجتمعات الريفية في أكثر من 70 دولة حول العالم، بما في ذلك بوركينا فاسو.