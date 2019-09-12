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ترامب يرجئ رفع الرسوم الجمركية على الصين من أول أكتوبر إلى منتصفه

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 1:32 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 1:47 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار (بنسب تتراوح بين 25 و30%) من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

واعتبر تلك الخطوة "بادرة حسن نية".

وكانت الصين أعلنت أمس الأربعاء عن مجموعة السلع الأمريكية التي قررت إعفاءها من الرسوم الإضافية البالغة 25% والتي فرضتها العام الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تخفيف تأثير الحرب التجارية مع واشنطن دون رفع الرسوم التي فرضتها على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا ولحوم الخنزير.

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن منذ كانون أول/ديسمبر الماضي، ست جولات من الإعفاءات من الرسوم العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى اعتزامها الإعلان من مجموعة جديدة من الإعفاءات من الرسوم في وقت لاحق.


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