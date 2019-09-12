مصرع 10 وإصابة 85 آخرين جراء تدافع خلال مهرجان دعاية انتخابية في موزمبيق

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 85 آخرون في شمال موزمبيق ، جراء تدافع داخل استاد رياضي خلال مهرجان دعاية انتخابية للرئيس فيليب نيوسي.

وقال حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم - في بيان نقله راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس - إنه في إطار الحملة الانتخابية باستاد "25 يونيو" في مدينة "نامبولا"، لقي 10 أعضاء بالحزب مصرعهم في حادث التدافع، وهم 6 نساء و4 رجال، بينما أُصِيب 85 من أعضاء الحزب، بينهم 74 غادروا المستشفى ولا يزال 11 شخصًا يتلقون العلاج، وذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها يوم 15 أكتوبر المقبل.

وأكد شهود عيان أن الملعب الصغير كان مزدحما، وقد أغلقت الأبواب عندما كان الرئيس نيوسي يلقي كلمته، ولكن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي، حاول عدد كبير من الحضور المغادرة في الوقت نفسه، فحصل التدافع، وسقط بعضهم أرضا وتم دهسهم.

ويعتبر الرئيس المنتهية ولايته فيليب نيوسي المرشح الأوفر حظا أمام منافسه أوسوفو مومادي مرشح حزب المعارضة الرئيسي "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" (رينامو).